鏡の裏まで、すべてが収納になる。美しさも、使いやすさも両方叶う【アイリスプラザ】のドレッサーがAmazonに登場中‼
座ったまま、すべてが整う。部屋がプロ仕様の空間になる【アイリスプラザ】のドレッサーがAmazonに登場!
アイリスプラザのドレッサーは、収納力と機能性を兼ね備えた三面鏡タイプのドレッサー。コスメやアクセサリーをたっぷり収納でき、3タイプの収納スペースでアイテムに合わせた使い分けが可能。整理整頓がしやすく、毎日の身だしなみをスマートに整える。
横54×縦50センチメートルの大きな鏡は、両側のミラーを開くことで三面鏡に変化。左右のバランスを確認しながらメイクやヘアセットができ、合わせ鏡としてうしろ姿までしっかりチェックできる。
ミラー裏には可動式の棚を備え、3.2センチメートルピッチで高さ調整が可能。3つの開閉箇所でフルオープンにできるため、見えない部分まで使いやすく、収納力を最大限に活かせる。
幅広な引き出しはメイク道具や雑誌、アクセサリーの収納に便利。スツール内部にも収納スペースを確保し、背の高いボトルやドライヤーなどもすっきり収まる。
天板は広く、ドライヤーやヘアアイロンも置けるサイズ感。1500ワット対応の2口コンセント付きで、電源まわりも快適。汚れてもサッと拭き取れる素材で、清潔に保てる。
スツールの座面にはクッションを内蔵し、座り心地も快適。カラーは木目調ブラウン、木目調ホワイト、ピュアホワイトの3色から選べる。
うしろ姿まで完璧に。理想の身だしなみを叶えるアイテムだ。
