高梨臨、夫・槙野智章が“ラブラブ”夫婦2ショットを公開 37歳の誕生日を祝福「素敵だなぁ〜」「ホントに理想の夫婦」
俳優の高梨臨が18日、夫で元サッカー日本代表・藤枝MYFC監督の槙野智章（38）のインスタグラムに登場。「誕生日おめでとう」と37歳の誕生日を祝う夫婦2ショットが公開された。
【写真】「ホントに理想の夫婦」高梨臨＆槙野智章の“ラブラブ”夫婦2ショット
投稿で槙野は「誕生日おめでとう 槙野家のムードメーカー高梨臨。槙野家の元気印。まだ見ぬ景色へ…Here We Go!!!!!!!」とユーモアあふれるメッセージを送り、高梨に寄り添い“ラブラブ”な雰囲気ただようショットや、槙野のちゃめっ気あるポーズに笑顔を見せた夫婦2ショットを披露している。
さらに「毎年誕生日メッセージが独特」とハッシュタグを付け、「りんちゃん 誕生日おめでとう まだ見ぬ景色へHere We Go！」と描かれたデザートプレートもアップ。妻・高梨への愛情がたっぷり詰まった誕生日会をのぞかせた。
槙野に溺愛されている高梨に、コメント欄には「キャーラブラブ」「素敵だなぁ〜なんて綺麗な心が見えるんでょう」「ステキすぎ」「ホントに理想の夫婦です〜」などの反響が寄せられている。
【写真】「ホントに理想の夫婦」高梨臨＆槙野智章の“ラブラブ”夫婦2ショット
投稿で槙野は「誕生日おめでとう 槙野家のムードメーカー高梨臨。槙野家の元気印。まだ見ぬ景色へ…Here We Go!!!!!!!」とユーモアあふれるメッセージを送り、高梨に寄り添い“ラブラブ”な雰囲気ただようショットや、槙野のちゃめっ気あるポーズに笑顔を見せた夫婦2ショットを披露している。
槙野に溺愛されている高梨に、コメント欄には「キャーラブラブ」「素敵だなぁ〜なんて綺麗な心が見えるんでょう」「ステキすぎ」「ホントに理想の夫婦です〜」などの反響が寄せられている。