大阪難波のコンセプトカフェ「CHANCE」の2号店が心斎橋にオープン
ELCEEDは12月12日、コンセプトカフェ「CHANCE Panther」を大阪市の宗右衛門町にオープンした。
アニマル調の店内
同店は、大阪難波にて運営しているコンセプトカフェ「CHANCE」の2号店で、心斎橋駅から5分の場所に位置する。
"アニマル"にインスピレーションを受けた制服を着用したスタッフたちがチェキ販売やカラオケなどを提供するスタイルが特徴で、店内もアニマル調にこだわっている。
アニマルテイストの制服
サービス料金・提供内容は、日本人客と外国人客とで異なる。
日本人客は、カウンターが60分2,400円(+ドリンク880円または飲み放題4,200円)、BOX席が60分4,200円(+ドリンク880円または飲み放題7,000円)。
外国人客は、飲み放題のみの提供。オールタイムが60分6,000円、ショートタイムが30分3,000円。
