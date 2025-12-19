CAFE OHZANにお正月限定のチョコレートラスクが登場、予約受付中
珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は12月10日より、公式オンラインストアにてお正月限定商品の予約受付を開始した。
「キューブラスク5個入 お正月」(1,728円)
予約受付を開始したのは、年賀ギフトにも使える数量限定のチョコレートラスク。
サクサクに焼き上げたラスクにたっぷりチョコレートをまとわせた商品で、小ぶりなサイズのキューブラスクと、細長い形状のスティックラスクの2種類を用意している。
「スティックラスク5本入 お正月」(1,566円)、「スティックラスク10本入 お正月」(2,916円)
チョコレートには、ミルクやストロベリー、ホワイトのほか、和のテイストとしてきな粉も取り入れている。
トッピングには、2026年の干支である午(馬)に、お正月飾りや門松、羽子板といったお正月仕様のデザインを採用。アクセントに、ドライオレンジやストロベリー、ラズベリーなどのフルーツもくわえた。
キューブラスクには「迎春」と書かれたチョコプレート、スティックラスクには金色の金平糖を使用するなど、それぞれ異なるポイントを入れているのも特徴。
販売は、公式オンラインストアでは12月17日、店頭では22日より開始する。
店頭・公式オンラインストア・一部取扱店限定で、年始の挨拶用の掛け紙も用意しているとのこと。
新年の挨拶が印刷された掛け紙
