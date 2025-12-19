全日本選手権・男子SP

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。男子ショートプログラム（SP）は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が104.27点で首位発進。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明治大）が95.65点で2位、年齢制限で五輪に出られない中田璃士（TOKIOインカラミ）が89.91点で3位につけた。フリーは20日に行われる。

2022年北京五輪銀メダルの鍵山は冒頭にトウループの4─3回転ジャンプを決め、4回転サルコーも成功。トリプルアクセルの着氷後にバランスを崩したが、表情豊かに滑りきり、100点を超えた。

「どの大会でも目指すべきもの、自分のやるべきことは変わらないので、その気持ちで最初から最後までしっかりとパフォーマンスすることができたと思います。アクセルに関しては、ちょっと回転が止めきれずにバランス崩してしまったので、まあ、ご愛嬌というか、まだ許せる範囲だった」

男子は全日本選手権で優勝した選手が代表に内定。2枠目は全日本の2、3位、グランプリファイナル上位2人（鍵山、佐藤駿）、国際スケート連盟（ISU）今季ベストスコア上位3人（鍵山、佐藤駿、三浦、※友野一希）から選出する。

争いが熾烈な3枠目は2枠目の選考から漏れた選手、世界ランク上位3人（鍵山、佐藤、三浦、※友野、※山本草太）、国際競技会ポイント上位3人（鍵山、佐藤、友野、※壷井達也、※三浦）、今季総合得点平均上位3人（鍵山、佐藤、友野、※三浦、※山本）から選ぶ（※は上位枠の選考により繰り上がる可能性あり）。



