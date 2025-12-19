Photo:宮前一喜

2025年5月7日の記事を編集して再掲載しています。

僕が必須アイテムにしたのがサングラス。 かなりのお助けアイテムだけど、若干困っているのが夜のサングラス問題です。どんなに晴れていても夜に日差しはないわけで、日没後、サングラスは完全にファッションアイテムになるのです。

夜にサングラスを掛ける人も増えてはいますが、自意識過剰気味の僕は少し気恥ずかしく。とはいえ、夜が来るたびにサングラスをTシャツの胸に刺すと首元がびろーんとなってしまうし、ケースを持ち歩くのさえ煩わしい…。

調光フレームが実現した昼と夜の役割分担

そんなの調光レンズを入れればいいんじゃないの？と思うなかれ。

僕も過去、調光レンズを試したこともありますが、やはりカラーレンズに合うフレーム、クリアレンズに合うフレームというものがあり、当時は汎用性の高い黒フレームを選んでいたのですが、いまいちピンとこなくて、結局掛けなくなった経験あり。

今回紹介するRay-Ban® Changeのオリジナルウェイファーラー（税込55,440円）はそんな問題をさらりと解決。

レンズだけでなくフレームにもトランジジョンズ（紫外線によりスピーディにカラーが変化する調光機能）を採用しているのです。

つまり日中夜間、室内屋外で2スタイルのフレームが楽しめるということ。 夜間や室内ではクリアレンズに薄いマーブルフレームで少しナードな印象。でも日中屋外に出ると2〜3秒ほどでグレーレンズの濃いマーブルフレームになり、ぐっとお洒落なスタイルに。

その違いは一目瞭然で、まるで2本のアイウエアを持ち歩いているよう。

最新テクノロジーが個性と汎用性を両立

しかもフレームはサングラスの名作、ウェイファーラー。

1952年の登場から、ボブ・デュラン、オードリー・ヘップバーン、キムタクまで、70年以上も名だたる美男美女を彩ってきたサングラスです。

しかしこれ、間違いなくカッコイイのですが、面長のウェリントンで、フロントの傾斜がキツく、平坦な僕の顔では鼻から落ちるし、頬骨にリムは刺さるし、少々掛け心地に難があるモノでした。鼻筋の通ったひと専用サングラスだったわけです。

ところがこちらのウェイファーラー、フロントの傾斜はそのままに、ごってりとした鼻盛りがされているわけでもないのに、なぜかジャストフィット。

しかも、上質なアセテート素材で光沢感もあってすこぶる上品。柄も先述のトランジジョンズ調光染料を加えることにより、一本一本独特の特徴が生まれ、同じパターンは2つとないとか。

ウェイファーラーを24時間自分専用にできてしまうRay-Ban®のテクノロジーには感謝しかありません。

あの憧れだった右レンズとテンプルに入ったRay-Banロゴをアピールできると思えば、今年の猛暑も乗り越えられそうな気がしています。

Photo:宮前一喜