Amazonでは、12月25日（木）23:59までクリスマスタイムセール祭りを開催中。家電や日用品をはじめ、さまざまな商品がお得に販売されています。

‎人気のオーディオブランドも、もちろんセール対象。ボーズの人気ヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE」は、33%オフの39,990円（税込）で販売中です。

高性能なノイキャンと空間オーディオが魅力のヘッドホンが33％オフ

↑Bose QuietComfort Ultra Headphones LE

Bose QuietComfort Ultra Headphones LEは、高いノイズキャンセリング性能と、臨場感や没入感のあるサウンドを実現する「ボーズイマーシブオーディオ」（空間オーディオ）を搭載した、ワイヤレスヘッドホン。また、耳の形状を自動分析し、ユーザーに合わせてオーディオパフォーマンスを最適化するCustomTuneテクノロジーを搭載することで、コンテンツ本来の音を忠実に再現してくれるそう。

大きな魅力は、従来モデルから大幅に向上したアクティブノイズキャンセリング機能。作業や音楽に集中したいときはクワイエットモード、周囲も気にしながら音楽を楽しみたい場合には、アウェアモード、フルノイズキャンセリングの状態で没入感のあるイマーシブオーディオを堪能できるイマージョンモードなど、場面に合わせてモードを切り替えられます。また、ユーザーの声にフォーカスしながら、周囲の雑音を除去するマイクシステムにより、装着したまま高音質での通話も可能。

さらに、1回のフル充電で最大24時間（イマーシブオーディオオン時には最大18時間）の再生が可能。15分の充電でも最大2.5時間（イマーシブオーディオオン時には最大2時間）の再生が可能なため、短い充電時間でも安心して使えそうです。

加えて、対応するボーズ製品とのペアリング機能「Bose SimpleSyncテクノロジー」も搭載。たとえばBluetoothでスピーカーと連携させれば、スピーカーからヘッドホンにスムーズに音の出力を切り替えられます。この機会に、ほかのボーズ製品もチェックしてみても良さそうです。

Amazonクリスマスタイムセール祭りは12月25日23:59まで。お得なチャンスをぜひお見逃しなく。

ボーズのBluetoothヘッドホンを買うならAmazonクリスマスタイムセールがお得！

