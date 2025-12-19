吉野家から「チキンレッグ」登場! から揚げとセットで10%OFFも【クリスマス期間限定】
吉野家は12月19日11時より、期間限定で「チキンレッグ」(店内利用437円/テイクアウト429円)を全国の吉野家から揚げ販売店舗にて販売する。
「チキンレッグ」(店内利用437円/テイクアウト429円)
同商品は、ブラックペッパーが食欲をそそるこんがり焼き上げたクリスマスの定番である骨付きチキン。
単品では店内・テイクアウトで提供する。また、テイクアウト限定で「チキンレッグ」と「から揚げ」がついた商品を10％オフで提供。チキンレッグ(単品)とから揚げ3個のセットが799円、チキンレッグ(単品)とから揚げ6個のセットが1,158円、チキンレッグ(単品)とから揚げ9個のセットが1,469円となる。
「チキンレッグ」テイクアウト10%OFF
