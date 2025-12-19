「ニット、お手入れ面倒！」→ 解決！【グローバルワーク】洗濯機で洗える「優秀セーター」

お手入れが面倒なセーター。洗濯機で洗えると楽ちんで、ヘビロテもしやすくなるかも。そんな嬉しい機能付きのセーターを、今回は【グローバルワーク】からピックアップ。忙しい大人女性の強い味方になってくれそうです。シンプルなデザインで、トレンドを問わず着まわしやすいのも魅力です。ぜひ冬コーデの即戦力として活躍させて。

リブのハイネックがアクセントに

【グローバルワーク】「メルティハイネックアゼプルオーバー」\4,990（税込）

きれい見えが狙えるハイネックのセーターは、プライベートからお仕事シーンまで幅広く活躍しそう。公式サイトによると「モチっとした触感でニット特有のチクチク感がなく」とのことで、着心地もよさそうです。スカートにもパンツにも合わせやすくお手入れも楽ちんとあれば、持っておくと重宝するかも。

顔まわりがすっきり見えるVネックのセーター

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックプルオーバー」\2,393（税込・セール価格）

スウェットのような素材感のセーター。顔まわりがすっきりと見えるVネックで、1枚でゆるっと着るほか、スタッフさんのようにレースのインナーに重ねて、女性らしいコーデに仕上げるのも素敵です。洗濯機洗いできるだけでなく、毛玉ができにくい、静電気が起こりにくいのも優秀ポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M