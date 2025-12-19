トラッド人気に欠かせない【ブリティッシュチェック柄スカート】は、今からでもほしい！

トラッドテイストが人気を博した2025年。一口にトラッドテイストといっても様々なアイテムがありますが、FTN編集部が特にブームを実感したのがブリティッシュチェック柄のスカート。まだ持っていない人のため、人気ショップで今からでも変えるデザインを集めました。

【フリークス ストア】が【オニール オブ ダブリン】をカジュアルに別注

「コンビネーション ファッション マキシ キルト」各\27,500【オニール オブ ダブリン×フリークス ストア】

【フリークス ストア】と【オニール オブ ダブリン】がコラボした、チェック柄と無地を組み合わせたロングスカートは、フロントの印象と異なるバックのプリーツや、ベルトなどデザイン性の高さが魅力。しなやかな肌触りのウール素材、マキシ丈で大人な雰囲気。ウエストベルトでサイズ感の調整が可能です。

【アーバンリサーチ ドアーズ】の【オニール オブ ダブリン】別注は落ち着いた配色に注目

「別注 COMBI QUILT SKIRT」各\36,080【オニール オブ ダブリン×アーバンリサーチ ドアーズ】

【オニール オブ ダブリン】に【アーバンリサーチ ドアーズ】が別注したキルトスカートが今年は形・デザインを一新して登場。伝統的なキルトスカートをベースに、プレーンカラーとチェックカラーを組み合わせたコンビに変更し、落ち着いた印象に。素材やディテールにこだわりつつ、クラシカルなデザインとモダンな配色を両立しています。

【レイ ビームス】ハイウエストでスタイルアップ効果も期待できる

「チェック キルト ミディスカート」各\15,950

ラップ風デザインのチェック柄スカートは、ウエストをややくびれさせ、ハイウエストでもはきこなしやすい。左脇のラップ部分のみチェックを斜めにして、柄の出方を変えて抜け感を演出。ウエストの2本のベルトもポイントです。

【シップス】後ろウエストゴム、アジャスターベルトでストレスフリーなはき心地

「チェック ボックス プリーツ スカート」各\19,800

広がりを抑えたボックスシルエットのプリーツスカートは、タータンチェック柄だけでなく、ウィンドペンチェック柄も展開。ひざ下丈で、後ろウエストはゴム、サイドのアジャスターベルトでサイズ調整もできます。

きれいめなブラウスやジャケットだけでなく、カジュアルなスウェットやニットとも好相性なブリティッシュチェック柄のスカート。ぜひワードローブに加えてください。

※価格はすべて税込みです