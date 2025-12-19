人気キャラクター「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」が、全国6都市（東京、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台）で順次開催される。東京は12月26日（金）から、大阪は2026年1月23日（金）からスタートする。

今回は「Candy（飴やチョコレートなどのお菓子）」をテーマに、パペットスンスンの新作アートを使用した限定品や先行販売品を含めた約80点のグッズがラインアップする。

不思議なパペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンがモチーフの「ぬいぐるみ」（4950円）や、限定パッケージの「マスコット」（2420円）が登場。

親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」のぬいぐるみ（各4950円）も初めてお目見えする。

お菓子に囲まれたスンスンたちがプリントされたカラフルな「アクリルキーホルダー」（全7種 各660円）や「ステッカーセット」（全4種 各880円）、表情豊かなキャラクターたちの「ラバーマスコット」（全3種 各880円）、カップケーキやドーナツからスンスンたちが手を振るデザインの「メタルチャーム」（全2種 各990円）も取りそろえられる。

キャンディをイメージした形の「眼鏡ケース」（2750円）やカラフルな飴が入った「キャンディ缶」（1296円）、プレッツェルスナックの穴からスンスンたちが覗いているアートの「クッション」（2750円）、ポップな配色でスタッキングデザインの「マグカップ」（全3種 各770円）なども販売される。

期間中、合計3000円以上の購入でくじに参加すると、ノベルティが貰える企画も開催。A賞は「バルーン＋ステッカー」（ランダム全3種）1枚、B賞は「ステッカー」（ランダム全3種）1枚で、なくなり次第終了となる。

パペットスンスンの期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」は、「東京駅いちばんプラザ」で12月26日（金）から2026年1月8日（木）、大阪「ルクア イーレ 4F イセタン クローゼット/プロモーション1・２」で1月23日（金）から2月5日（木）、「名古屋PARCO 東館B1F PARCO BOX」で2月14日（土）から3月8日（日）、「福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORY」で3月19日（木）から4月5日（日）、「札幌ステラプレイス イースト1F POP UP STORE」で4月10日（金）から4月26日（日）、「エスパル仙台 本館1F エスパルスクエア」で4月29日（水）から5月10日（日）まで開催される。

また東京駅一番街では現在、館内にオリジナル装飾やフォトスポットが設置されているほか、オリジナル壁紙や買い物券、ポップアップ限定アイテムに応募できるスタンプラリーを2026年1月8日（木）まで開催している。12月26日（金）からはスンスンのオリジナル館内放送や、対象店舗を利用すると「オリジナルクリアファイル」（全4種）が貰えるプレゼントも実施する。



価格は税込み。



