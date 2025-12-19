TBS±§²ì¿À¥¢¥Ê¡È¥ê¥¢¥ëËâ½÷¤Ã»Ò¥á¥°¡É ¤Û¤¦¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Õ¥ï¥ê! ¥ª¥Õ¤Ë¸«¤»¤¿ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÁÇ´é
¡¡TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー(29)¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü¤ËË¬¤ì¤¿»Í¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÊìÌ¼Î¹¹Ô ¡È¥¥¤È¤·¤Æ"³Ú¤·¤à»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤Ë
¡¡¡ÖÀèÆü¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¹áÀî¸©¤È¹âÃÎ¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊì¤È¸òÂå¤ÇÁíÁö¹Ôµ÷Î¥320km¥É¥é¥¤¥Ö¡¡»Í¹ñ¤ÎÀä·Ê¤È¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤¿ÎÉ¤¤Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ä¥É¥ó¡×¤Î¾þ¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥êー¤ä¹â¾¾¾ëÀ×¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î¥¿¥¿¥¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä»Ñ¡¢ÉãÊì¥±ÉÍ¤ÎÍ¼·Ê¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¾®Æ¦Åç¤Î¥ª¥êー¥Ö¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤¦¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃè¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡ÈËâ½÷¤Ã»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤·¤¿µÙÆü¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Í¹ñÎ¹¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÊìÌ¼ÃçÎÉ¤¯¡×¡Ö¥ª¥êー¥Ö¸ø±à¤Ç¥¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªµÙ¤ß²á¤´¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
