いわゆる「年収の壁」を巡って、18日、自民党と国民民主党が178万円まで引き上げることで合意しました。自民側が国民民主の主張を受け入れた形ですが、その舞台裏と高市首相の思惑について取材しました。



18日夕方、党首会談に臨んだ高市首相と国民民主党の玉木代表。署名したのは…。所得税がかからない枠、いわゆる「年収の壁」に関する合意書です。署名後には、笑顔で会話する様子も。





「年収の壁」を巡り、18日、自民党と国民民主党は 現在の160万円から178万円に引き上げる事で合意しました。（高市首相）「178万円の合意内容ですが、1つは働き控えの解消、手取りの増加という観点。そして物価高で足元が厳しい状況にある中所得･低所得の方々に配慮しながら全ての納税者の方にとって、所得税の負担が生じ始める水準が178万以上となると同時に、多くの納税者にとって一定の手取りの増加が実現することになる」（国民民主党 玉木代表）「ともに関所を乗り越えることができました。これは高市総理の政治決断にも、感謝と敬意を申し上げたいと思っております。所得税の減税が実現することなりますので、物価高騰に苦しむ多くの皆さんの助けになるものと信じています」自民と国民民主の合意書には、178万円までの引き上げを実現し「納税者の約8割をカバーするように手取りを増やす」「給付付き税額控除など新たな制度の導入を念頭に3年以内に抜本的な見直しを行う」。また、自動車を購入するときの税金「環境性能割」についても「廃止する」などと書かれていました。合意書では、さらに2026年度の税制改正法案と2026年度予算案について「年度内の早期に成立させる」と記載。野党・国民民主から2026年度予算案への賛成を取り付けた形です。「年収の壁」を巡っては2024年12月。『103万円の壁は、国民民主党の主張する178万円を目指して来年から引き上げる』自民・公明・国民民主の3党が178万円への引き上げを目指すことで合意。ただ、その翌週…。（国民民主党 玉木代表）「残念な結果もあって、123万円ということで与党税制改正大綱に書き込まれました」”壁”の引き上げにより減る税収を補填する財源が見つかっていないこともあり、「123万円」とした与党。その後、与野党の協議が進み、2025年4月からは、年収200万円以下の人に限って「160万円」に引き上げられましたが…。国民民主党は178万円までの引き上げを求めてきました。国民民主党が中間層への減税を掲げる一方、”壁”の引き上げによる税収減を抑えたい自民党は、168万円までは引き上げる方向で調整していて、なかなか溝が埋まらない状況が続くなか…。先週、自民党の「168万円」案について玉木代表は…。（国民民主党 玉木代表）「ダメですね。まだ178を目指したとは言えませんから。これではダメだと言わざるを得ません」そして18日、朝から行われた”詰めの協議”。自民党が配慮したかたちで夕方に決着しました。年収665万円までの人を対象に「年収の壁」を178万円に引き上げることで手取りが増えることになります。（高市首相）「強い経済を構築するという観点から、やはり所得を増やして消費マインドを改善して事業収益が上がる。そういう好循環を実現するため最終的な判断を下しました」”年収の壁”を巡り”政治的決断”をした高市首相。自民党が国民民主党の主張を受け入れた”思惑”について、政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山和弘氏に聞きました。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「自民党、特に高市総理としては維新との連立で衆議院では過半数を超えましたがギリギリですし、参議院ではまだ過半数を超えていない。そんな中で来年の通常国会の予算審議などに向けて少しでも安定した政権を目指したいという思惑がありました。やはり一番のプライオリティ（優先順位）は国民民主党の協力を得ること。かなり自民党が譲歩した形になりましたけど、国民民主党とは維新の会との連立の前から協議をしていた経緯もあるので、大きく譲歩してでも国民民主党の協力を取り付けるように小野寺税調会長などに指示していました」また、今回の合意によって「自民と国民民主の距離が大きく縮まった」と青山氏は話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「今回、来年度予算の成立に向けてしっかり協力していきたいと玉木さんが言っている。これは事実上、国民民主党は与党になるんだという宣言に等しい。178万円のところで高市さんが大きく譲歩した見返りとして、国民民主党がほぼ与党的な行動をする。衆参共に安定して政権を運営する可能性を見出すという意味では、大きく自民党にとっても前進したといえる」そして、「国民民主が連立入りする可能性」については…。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「私はもう連立入りの可能性が高まったと思います。ただ、連合という国民民主党の支持母体がまだ連立入りに反対していることや、閣内に人を出すか、つまり玉木さんが入閣するかどうかについて今後調整が必要だと思います。いつのタイミングになるか分かりませんが、早ければ通常国会前に連立の可能性もありますし、たとえば来年度予算が成立する段階とかで連立入りという可能性もありますが、大きく連立に向けて前進したということは間違いない」2024年12月の3党合意から1年、一定の決着となった”年収の壁”の引き上げ。政局を巡る動きにも今後注目です。