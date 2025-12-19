Ｊリーグは１９日、来年の百年構想リーグの日程を発表した。Ｊ１は２月６日にＥＡＳＴは横浜ＦＭ―町田、ＷＥＳＴは京都―神戸、長崎―広島で開幕。金曜日夜に開催される「フライデーナイトＪリーグ（通称：金Ｊ）」での開幕は９年連続となった。

同３試合を除く７試合は２月７日、または８日に開催。９年ぶりのリーグ優勝を果たした鹿島はアウェーでＦＣ東京と対戦。今季２位の柏は敵地で川崎と対決する。Ｊ１初昇格した水戸は東京Ｖ、１７年ぶりにＪ１に復帰する千葉はホームで浦和を迎え撃つ。ＷＥＳＴではＣ大阪とＧ大阪の「大阪ダービー」、名古屋は清水、福岡は岡山とそれぞれ当たる。

開催日、キックオフ時刻、スタジアム、ＴＶ放送等は今月２６日（地域リーグラウンド第１節、第２節）と来年１月９日（地域リーグラウンド第３節〜第１８節＋プレーオフラウンド）にそれぞれ発表される。

◆Ｊ１百年構想リーグ・開幕カード（左がホームチーム）

▼２月６日（金）

【ＥＡＳＴ】

横浜ＦＭ―町田

【ＷＥＳＴ】

京都―神戸

長崎―広島

▼２月７日（土）または８日（日）

【ＥＡＳＴ】

千葉―浦和

ＦＣ東京―鹿島

東京Ｖ―水戸

川崎―柏

【ＷＥＳＴ】

名古屋―清水

Ｃ大阪―Ｇ大阪

福岡―岡山