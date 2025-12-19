元女優で美容家の君島十和子さん（５９）が１９日までに自身のＳＮＳを更新。結婚３０周年パーティーでのファミリーショットを公開した。

インスタグラムで「結婚３０周年と弊社ＦＴＣの設立２０周年の感謝の会を催しました」と報告。スパンコールがきらめくドレス姿で赤いばらの花束を手に、白ジャケット姿の夫との２ショットをアップし「３０年前の１２月１８日、私達は逆風の中での人生をスタートしました。まだまだ未熟な２人。この会に集まって下さったゲストの中にはその頃から温かく見守って下さっている方もいらっしゃいます。そのお一人お一人のおかげで今、こうして皆様の前に立っていられるのだと思います」と伝えた。

また娘２人も加わった家族ショットを添え「大切な娘たちへ伝えたいこと…多くの方達との繋（つな）がりがあってこそ自分達がここにいられるということを深く嚙（か）み締めて欲しいと思います。そして、自分らしく生きていって下さい。それだけで充分です」と思いをつづった。

この投稿には多くの祝福と「胸が熱くなりました！」「素晴らしいご夫婦、そしてご家族ですね」「君島家最強」「美し過ぎます！」「まばゆいお２人！」「やはり、元女優さんの華やかさ！娘さんも、スリムで羨ましい！」などの声が届けられている。