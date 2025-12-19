アーティストで、自身でも「BMSG」を経営しグループのプロデュースを務めているSKY-HIこと日高光啓さんが、ゲスト出演したラジオ番組で、自身についての一部メディア報道に言及しました。

【写真を見る】【 SKY-HI 】ラジオ出演で「お騒がせしており、申し訳ございません」一部報道に対して言及 CEOを務める会社「BMSG」は公式サイトで謝罪文

SKY-HIさんは、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」にゲスト出演。MCからの紹介を受けて登場する際に「お騒がせしており、申し訳ございません」と明言。「日高です、よろしくお願いします。SKY-HIです」と挨拶しました。

その一方でSKY-HIさんは、自身の会社「BMSG」に所属するアーティストやグループについて語り、自身もプロデュースや経営のみならずアーティスト活動も続けてゆくことを伝えていました。









SKY-HIさんについては、一部メディアで深夜に未成年と自宅で面会したなどの報道がなされており、自身の会社「BMSG」の公式サイトで文章を掲載しています。そこでは「この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日郄光啓に関する報道がなされました」「本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。









合わせて「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました」と反省。「弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」と伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】