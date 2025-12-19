◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会（19日、代々木第一体育館）

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、男子ショートプログラムで鍵山優真選手がトップとなりました。

鍵山選手は冒頭の4回転のコンビネーションジャンプを成功。途中の3回転アクセルでは着氷後にバランスを崩しましたが持ちこたえ、104.27点をマークしました。

五輪代表の有力選手のひとり、三浦佳生選手が2位発進、年齢制限でミラノ・コルティナ五輪へは出場できないものの、ジュニアの中田璃士選手（17歳）が3位、グランプリファイナル日本勢2位だった佐藤駿選手は5位でスタートとなりました。男子は翌日20日にフリースケーティングが行われます。

演技終了後、鍵山選手は「どの大会でもやることはいつもと変わらないので、その気持ちで最初から最後までしっかりとパフォーマンスすることができたと思います。アクセルに関しては、回転が止めきれずにバランスを崩してしまったんですけど、まあ、ご愛きょうというかまだ許せる範囲だったので、そこは明日に向けて調整していきたいなと思います」とコメントしました。

明日のフリーへ「ここまでが第一章というか、ここまでがベースとなるので、明日のフリーでいいパフォーマンスができるかどうかが、自分の壁を越えられる最大の課題かなと思うので、自分らしさ全開で最初から最後まで全力を尽くしたパフォーマンスができればなと思います」と意気込みました。

今大会の優勝者が2026年のミラノ・コルティナ五輪の代表1枠を勝ち取り、2枠目は全日本選手権の2位と3位、グランプリファイナルの日本勢上位2人、全日本選手権大会終了時点でのシーズンベストスコア日本勢上位3人から総合的に判断され選出。3枠目はワールドスタンディング上位3人、今季国際競技会ポイント上位3人などが選考基準となります。

▽男子ショートプログラム得点1位．鍵山優真 104.272位．三浦佳生 95.653位．中田璃士 89.914位．友野一希 88.055位．佐藤駿 87.99