M!LK“同期コンビ”塩崎太智＆吉田仁人、正月事情告白「プラスのままで東京に帰る」
5人組グループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）と吉田仁人が、22日発売の雑誌『JUNON』（主婦と生活社）2月号内特集「推しとゆく年、推しとくる年」に登場する。
【裏表紙カット】幸せすぎて滅！キラッキラなM!LK
事務所入所日が同じ、同期コンビの塩崎と吉田は「2人って珍しくない？」と言いながら、登場。M!LKの2025年は「イイじゃん」が大バズリし、『紅白歌合戦』に初出場も決定。怒とうの日々を振り返り、子どものころのお正月の思い出に花を咲かせた、“ほっこり時間”を届ける。
塩崎は「家族全員が休めるのが正月だから、行けるときに行こうって。うちはスノボとかスキーに行くことが多いよ」と、正月の過ごし方を告白。一方、吉田は「うちの実家は、典型的な寝正月。初詣も行かないかな」と明かした。
すると、塩崎は「塩崎家と吉田家は正反対なんだよね。実家に帰ると、昔よく飲んでいたジュースや好きなお菓子をそろえてくれているから、食べてばかりで太っちゃう。スノボしてプラマイゼロになるかと思うんだけど、プラスのままで東京に帰るっていう（笑）」と苦笑い。吉田は「息子が帰ってきてうれしいんだよね。僕は餅ばっかり食べてた」と話し、「帰ってないね。東京に実家があるから、会いたかったらいつでも会いに行けるし」と語る。
また、塩崎は「おせちとか食べる？」と質問。吉田は「食べない。牛丼屋も閉まってるから、スーパーでお総菜を買ったり。何年か前のお正月は8年分ぐらいの『ガキ使』を配信で一気見して、正月気分を味わったよ（笑）」と振り返った。
なお、同号の通常版裏表紙は、M!LKが飾る。
