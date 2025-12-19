±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¡¢¸ß¤¤¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¹ðÇò¡¡»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉ½»æ»£±Æ¤Ë´¶·ã¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØJUNON¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë2·î¹æÎ×ÁýÈÇ¤ÎÉ½»æ¡¦Î¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡Û±üÌîÁÔ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ëËÅÄÍµÂç
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢±üÌî¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÎÙ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ï¤¡¡¢º´¶¶¤¬¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¡¢Î¹´Û¤Ç²¹Àô¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ü§¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤È±üÌî¤¯¤ó¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£±üÌî¤¯¤ó¤Î¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÜ§¤È»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢±üÌî¤Ï¡ÖÍµÂç¤¯¤ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Îº´¶¶¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¡£Ãæ¿È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤À¤Ã¤ÆÍµÂç¤¯¤ó¤Ç¤¤ë¡©¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë2026Ç¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¤ª»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±üÌî¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÉñÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢9Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÄ©Àï¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±üÌî¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÇÉ½»æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤¢¤È¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÔ½¸¤ÎÊý¤¬¤¤ç¤¦¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¥Þ¥¸¤«¡ª¤½¤ì¤Çº£²ó¡¢JUNON¤ÎÉ½»æ¤Ê¤ó¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«²¶¤Î¤Û¤¦¤¬¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î×ÁýÈÇ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢A3¥µ¥¤¥º¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î×ÁýÈÇ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢A3¥µ¥¤¥º¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¯¡£