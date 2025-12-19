B・フェルナンデスの妻は辛口の批評家だった!?　家に帰ると厳しく詰められ……「一度くらい褒めてくれないか？」

マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスは苦労人だ。クラブの困難な時期にキャプテンを務め、さまざまな批判を受けながらもクラブを牽引している。先日、クラブが自分を売りに出そうとしていたと衝撃的な告白を行なったことも話題となった。『Football Observatory』の統計により、フェルナンデスは過去3年間でもっともプレイ時間の多いサッカー選手であることもわかっている。





しかし、フェルナンデスをもっとも厳しく批判するのは妻のアナ・ピニョであると本人は語っている。『THE Sun』がコメントを伝えた。「ゴールを決めたりとか、そういうことが起こって家に帰ると、彼女は僕が子供の頃の父親みたいになるんだ。試合が終わってゴールを決めても、何かやらかすと、彼女は『なんてこと。試合でひどいことをやったわね。どうしてボールを失ったの？』とか言うんだ」「一度くらい、褒めてくれないか？」自分はゲームが下手だったのかと時々思ってしまうとフェルナンデスは語っている。しかし、大丈夫、大丈夫と励ましもしてくれるとも語った。「でも、彼女は地に足をつけさせてくれる。それは良いことだ。時々現実を直視することは僕にとってとても大切なんだ」かなり辛口であるようだが、夫をしっかりと支えているアナさん。フェルナンデスが厳しい状況でも力を発揮できるのは、彼女のおかげかもしれない。