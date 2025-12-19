日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、2026年2月発券分以降に引き上げる。

航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。8月から9月までのシンガポールケロシンの市況価格は1バレルあたり平均89.86米ドル、1米ドル153.01円だったため、円貨換算額は13,750円となった。

2026年2月1日から3月31日までの発券分の日本発旅程では、いずれも片道あたり、韓国・極東ロシア線と沖縄/那覇〜台北・高雄線は3,000円、韓国・モンゴル以外の東アジア線は7,400円、グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク）線は9,500円、タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク）線は15,500円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ線は18,500円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア線は29,000円となる。

■燃油サーチャージ額（2026年2月〜3月／日本発旅程・片道）

韓国・極東ロシア、沖縄/那覇〜台北・高雄 3,000円

上記以外の東アジア 7,400円

グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク） 9,500円

タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク） 15,500円

ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ 18,500円

ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア 29,000円