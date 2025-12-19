¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¡¢¥Á¥¥·¥ç¡¼¡×µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç³ú¤ß¤·¤á¤¿ÌµÇ°¡¡¡ØDAZN¡Ù¤¬¸ø³«¡ÖÌîµå¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¡×
º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤¬¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡º£µ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ±2°Ì¤ÎDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡12·î19Æü¤Ë¡ØDAZN¡Ù¤ÎÌîµå¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØDAZN¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢µð¿Í¤Îº£µ¨¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î12Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤ò°ìÉôÇÛ¿®¡£¥Ê¥¤¥ó¤ò½¸¤á¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ²ù¤·¤¬¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ï½é²óÉ½¤Ë5ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë°ìµó5¼ºÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾·³¤¬¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ëÃæ¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ê¡¢¥Á¥¥·¥ç¡¼¡£Ìîµå¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¨¡Á¡¢¤Þ¤º¡¢¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤Ï¡¢30ÉÃ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÇ°¤µ¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÌÜ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç²ù¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´ÆÆÄ¤Î´ã¸÷¡¢¥¬¥Á¤Ç¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØDAZN¡Ù¤Ç¤Ï¸½ºß¡ÖGIANTS 2025 -INSIDE-¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÊüÁ÷Ãæ¡£µð¿Í¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢FA¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¾¾ËÜ¹ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄOB¤ÎÍû¾µ菀»á¤¬1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤¹¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÏª¤ï¤Ë¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ò¡¢Á´°÷¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¡¢VÃ¥²ó¤ò´ü¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]