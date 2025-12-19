岸谷五朗＆岸谷香の長男、“しなこヘア”で印象ガラリ「急に気が狂ってしまったわけではなく」
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香の長男で、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。個性的な“しなこヘア”姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】岸谷五朗＆岸谷香の長男「ギャップが可愛い」貴重しなこヘア姿
岸谷は「これは別に僕が急に気が狂ってしまったわけではなく、しなこヘアにしようぜ！wみたいなノリでこうなったことは絶対に明記しておきたい」「決して自認が可愛い系な訳ではない」とコメントし、クリエイターのしなこに似せたツインお団子ヘアに挑戦した姿を投稿。マイクを前に、ポップでユニークなヘアスタイルを披露した。
この投稿には「似合ってる！」「しなこヘア最高」「ギャップが可愛い」「センスいい」「笑ったけど癒された」「もっと見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岸谷五朗＆岸谷香の長男「ギャップが可愛い」貴重しなこヘア姿
◆岸谷蘭丸“しなこヘア”に挑戦
岸谷は「これは別に僕が急に気が狂ってしまったわけではなく、しなこヘアにしようぜ！wみたいなノリでこうなったことは絶対に明記しておきたい」「決して自認が可愛い系な訳ではない」とコメントし、クリエイターのしなこに似せたツインお団子ヘアに挑戦した姿を投稿。マイクを前に、ポップでユニークなヘアスタイルを披露した。
◆岸谷蘭丸のヘアスタイルに反響
この投稿には「似合ってる！」「しなこヘア最高」「ギャップが可愛い」「センスいい」「笑ったけど癒された」「もっと見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】