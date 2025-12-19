ギリギリを攻めた挑発衣装　BLACKPINK・ジェニーが海外公演のハイテンションな舞台裏を公開【PHOTO】

BLACKPINKのジェニーがシンガポール公演の熱い余韻を収めた大胆な写真を公開し、話題を集めている。

【写真】「全部見えてる」限界ギリギリのジェニー

ジェニーは12月18日、自身のインスタグラムに「Singapore Grateful for your energy」という文とステージ裏の写真を複数投稿した。

BLACKPINKは11月28〜30日までの3日間、シンガポールのナショナル・スタジアムでワールドツアー「DEADLINE」公演を開催。約15万人を動員した今回の公演では、メンバーそれぞれの華やかなソロステージ、完全体としての圧倒的なパフォーマンスが相まって、現地ファンを熱狂の渦に巻き込んだ。

その公演の裏側を惜しげもなく披露しているジェニー。とりわけ視覚的なインパクトを与えたのは、その大胆な衣装と佇まいだ。

胸元が深く開いた黒のブラトップに赤のレザージャケットを羽織り、引き締まった腹筋とボディラインを隠さずに見せている。

続く写真では、さらに自由奔放な魅力を披露。レザーとデニム素材をミックスした際どいトップスを着用し、カメラを真正面から見据えながら舌を出す挑発的なポーズを取っている。上半身を大胆に露出したまま、いたずらっぽさと艶やかさが入り混じる表情を浮かべるジェニーの姿は、彼女ならではのオーラを最大限に際立たせた。

（写真＝ジェニーInstagram）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。