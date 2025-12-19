パスポート申請手数料の引き下げを検討 10年用は1万6000円→9000円 福岡県民の反応は
パスポートの申請手数料が最大で7000円安くなるかもしれません。韓国などの海外と比較的近く、旅行しやすい福岡県民の反応は。
日本旅行業協会によりますと、日本のパスポート所持率は17.8パーセントです。主要7か国の中で最も低い数字となっています。
■街の人
「パスポートは持っていないです。」
「期限が切れています。」
「持っていないです。よく外国に行くのであればいいけれど、行かないのに1万6000円払ってパスポートを作るのはあまり（気が乗らない）。」
関係者によりますと、政府は、18歳以上は10年用パスポートのみとし、およそ9000円に。また、18歳未満が対象の5年用パスポートは4500円にすることを検討しているということです。
■街の人
「安ければ安い方がいい。どうせこれも税金でしょ。」
「安くなるのであれば、取るかもしれないです。」
「めっちゃいいですね。取りやすくなると思う。」
「去年取った。早めに知っていたら取らなかったですね。」
18日に自民党本部で開かれた部会では、パスポートの申請手数料について「18歳未満のみ半額にするのではなく、大学生などを含めた20代も価格設定を下げるべき」との意見が出たということです。
政府は、党の意見も踏まえ、来週、発表する方向で調整しています。