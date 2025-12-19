パスポートの申請手数料が最大で7000円安くなるかもしれません。韓国などの海外と比較的近く、旅行しやすい福岡県民の反応は。

日本旅行業協会によりますと、日本のパスポート所持率は17.8パーセントです。主要7か国の中で最も低い数字となっています。



■街の人

「パスポートは持っていないです。」

「期限が切れています。」

「持っていないです。よく外国に行くのであればいいけれど、行かないのに1万6000円払ってパスポートを作るのはあまり（気が乗らない）。」





現在、パスポートの申請手数料は10年用でおよそ1万6000円、5年用は12歳以上がおよそ1万1000円、12歳未満がおよそ6000円です。関係者によりますと、政府は、18歳以上は10年用パスポートのみとし、およそ9000円に。また、18歳未満が対象の5年用パスポートは4500円にすることを検討しているということです。■街の人「安ければ安い方がいい。どうせこれも税金でしょ。」「安くなるのであれば、取るかもしれないです。」「めっちゃいいですね。取りやすくなると思う。」「去年取った。早めに知っていたら取らなかったですね。」18日に自民党本部で開かれた部会では、パスポートの申請手数料について「18歳未満のみ半額にするのではなく、大学生などを含めた20代も価格設定を下げるべき」との意見が出たということです。政府は、党の意見も踏まえ、来週、発表する方向で調整しています。