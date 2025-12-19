１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．０８ポイント（０．３６％）高の３８９０．４５ポイントと３日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が持続しているほか、「国家隊」と呼ばれる政府系ファンドなどが相場を支えるとの見方も買い安心感につながっている。また、米国で追加利下げの観測が強まっていることもプラス。米中金利差を背景に、中国本土でも緩和余地が広がると期待されている。ただ、上値は限定的。中国発の新規材料に乏しい中、積極的な売買も手控えられている。中国では月次経済統計の発表を消化し、次の重要指標は年末３１日に公表される１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩなどだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車の上げが目立つ。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が４．３％高、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が３．４％高、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が２．９％高、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．５％高で引けた。

不動産株もしっかり。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が２．１％高、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が２．０％高、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．６％高、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が１．５％高、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が１．３％高で取引を終えた。

医薬株も高い。北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が５．２％、人福医薬集団（６０００７９／ＳＨ）が５．０％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が３．９％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．２％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．１％ずつ上昇した。素材株、インフラ関連株、証券株、消費関連株なども買われている。

半面、エネルギー関連はさえない。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．７％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が０．６％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．７％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が０．９％ずつ下落した。ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が４．２％安、中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）が２．０％安と値を下げている。銀行・保険株、半導体株の一角も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９４ポイント（０．３９％）高の２４４．１５ポイント、深センＢ株指数が４．９０ポイント（０．３９％）高の１２６０．８４ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）