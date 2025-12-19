仲間由紀恵、“元夫”と2ショット「ほっこり」「ふたりの幸せ見つかって良かった」
俳優の仲間由紀恵（46）が18日、フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』の公式インスタグラムに登場。“元夫”を演じた北村有起哉（51）との2ショットが公開された。
【写真】「ほっこり」仲間由紀恵と“元夫”の2ショット
本作は『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本で、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
同日放送された最終回を受け、投稿では「ご視聴いただきありがとうございました」「渉とあんが選んだのは“2人なりの”ハッピーエンド この物語が皆さんの中でいつまでも続きますように…」とコメント。北村と仲間がカメラに笑顔を向ける2ショットを公開した。
ドラマファンからは、「ほっこり」「ほんっとに素敵なドラマでした」「ハッピーエンドでよかった！」「小倉家の皆さん大好きでした!!」「ふたりの幸せ見つかって良かったです!!」「お二人が仲良くいつまでも幸せでありますように」などの声が寄せられている。
