◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が19日に開幕した。

男子ショートプログラム（SP）には、北京五輪銀メダルで前回大会優勝した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。圧巻のスケーティングを披露した。

鍵山は21番滑走で登場。冒頭の4回転―3回転の連続トーループを見事に決め、4回転サルコーも成功。大きなミスなく終えて、スタンディングオベーションを浴びた。SPは104.27点の首位発進で、キスクラでは「セーフ」のポーズで笑顔も見せた。

同じく優勝を狙う佐藤駿（エームサービス・明大）は24番滑走で登場。冒頭の4回転ルッツが3回転になり、得点は87.99点と伸びなかった。

中田璃士（TOKIOインカラミ）が89.91点で3位。

また、熾烈（しれつ）な男子の3枠目争いでは、当落線上にいる友野一希（第一住建グループ）が25番滑走で登場し88.05点で4位。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）はラストから2番目の29番滑走で95.65点で2位だった。