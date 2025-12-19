凍結路面でも安心。高いグリップ力と快適なフィット感を両立【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場中‼
街からフィールドまで。冬を自在に楽しむ【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのブーツは、高所登山向けのテントブーツから進化した定番モデル。アッパーにはリサイクルナイロンを使用した「CORDURA」を採用し、高い耐久性と環境への配慮を両立している。
保温材には「THERMOLITE ECOMADE」を使用し、防水透湿素材「TEKWPROOF」を組み合わせることで、秋冬シーズンの冷気や濡れから足元をしっかり守る。
アウトソールには「Vibram ARCTIC GRIP ALL TERRAIN」を搭載し、凍結した路面でも優れたグリップ力を発揮。日本人向けに開発された足型と足首ホールドシステムにより、スムーズな着脱と高いフィット感を実現している。
寒さ厳しい冬の日常からスノーフィールドでのアクティブシーンまで幅広く活躍する、ユニセックス仕様の機能的なウィンターブーツ。
