広島で310試合に登板した川端順氏（65）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。現役時代に王貞治氏にかけられた“名言”を明かした。

投手コーチの経験もある川端氏が、もし今のカープを指導するとしたら「走らせますよ」と自身の現役時代の練習法を実践すると主張した。

現代は個別データに基づいたメニューを組んでおり、指導者の主観による強制は御法度。

その一方で、高橋氏は「今の若い選手は自分で律して自分で頑張らないといけないからしんどい」と同情した。

川端氏も「やらせる練習は必要ですよ」と話した。

そして、現役時代に王貞治氏（現ソフトバンク球団会長）にかけられた金言を明かした。

「王さんが解説者時代か、巨人監督時代か。僕が調子を落としていた時期“川端、お前最近ダメだな”と言われたんです」と明かした。

川端氏が「努力してるんですけど…」と答えると、王氏から「お前、結果が出てないだろう。それ努力って言わないよ。ただ頑張っているだけだ」と返されたという。

結果が出て初めて努力と教えられた。

高橋氏は「アマチュアはそれでいいけど」と、結果を求められるプロの世界を象徴する王氏の名言に感心した。