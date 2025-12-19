BOSSが大相撲とコラボ　「両国ブレンド」の微糖缶「土俵際の底力」発売へ

“働く人の相棒”でお馴染みの「BOSS」が、土俵際で闘う力士たちと強力タッグを結成。サントリー食品インターナショナルは12月19日、サントリーコーヒー「BOSS」と「日本相撲協会」のオフィシャルスポンサー契約締結を発表しました。

これを記念し、コラボ商品「BOSS 土俵際の底力」を2026年2月3日より全国で発売します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 豆はベトナムとブラジル「両国」仕様 主力5商品が「立合い力士缶」に

新商品「BOSS 土俵際の底力」は、ネーミングから中身に至るまで相撲へのリスペクトが満載です。商品名には、「力士が土俵際に追い込まれてから底力を発揮するように、日々、厳しい局面に追い込まれながらも踏ん張って働く人たちの底力を引き出したい」という熱い想いが込められています。

中身には、ベトナムとブラジルという「両国」の豆を使用。さらにコーヒー豆に火力を「ぶちかまし」、コーヒーのコクと苦味を引き出したとのこと。土俵際で働く人にぴったりの、ズシンとくる力強い味わいに仕上がっています。

また、同日より「ボス レインボーマウンテンブレンド」や「ボス 贅沢微糖」など主力5商品も、期間限定で「立合い力士缶」にリニューアル。全25種の力士の立合い姿（取組開始の瞬間の姿勢）と、その出身地が側面にデザインされた特別仕様。推し力士の缶を探すのも楽しみの一つになりそうです。

■ 背中に力士の手形 限定ボスジャン当たる

コラボを記念し、対象の6缶パックを購入して応募すると、抽選で20名に「土俵際の底力ボスジャン」が当たるキャンペーンも開催されます。

このボスジャン、なんと背面に力士の手形がデザインされており、横綱・大の里や豊昇龍、または全国7エリアの出身力士から選べる全9種のデザインが用意されています。まさに働く人の背中を力強く「ひと押し」してくれる一着です。

さらに、対象商品の二次元コードから応募できるキャンペーンでは、力士の浴衣をモチーフにした「浴衣風Tシャツ」（全25種）などが抽選で当たります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121905.html