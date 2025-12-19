長期休みに行きたい「三重県の穴場秘境」ランキング！ 2位「御在所裏道渓谷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地図を見ただけでは分からない、ひっそりと佇む絶景や、思わず深呼吸したくなるような静かな風景。そんな「まだ知られていない場所」に出会えると、旅への期待がぐっと高まりますよね。長い休みだからこそ訪れてみたい、心が解きほぐされるような穴場の秘境。その魅力に触れられるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたい「三重県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：御在所岳裏道渓谷／41票2位は「御在所岳裏道渓谷」でした。御在所岳（ございしょだけ）の東麓に位置し、清らかな水の流れと巨岩、奇岩が織りなす美しい渓谷です。四季折々の豊かな自然景観が楽しめ、特に秋の紅葉は見事。登山道としても整備されており、御在所岳山頂へと続く道筋には不動滝、大黒滝など数多くの滝や滝壺が点在しています。
回答者からは「自然に囲まれてリラックスしたい」（50代男性／徳島県）、「自然を身近に感じながら散策できそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「すごく景色が綺麗だから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：赤目四十八滝／87票三重県名張市にあるこの渓谷には、大小さまざまな滝が連なり、その数は通称「四十八滝」と呼ばれています。なかでも特に美しい五つの滝は「赤目五瀑」と称され、不動滝・千手滝・布曳滝・荷担滝・琵琶滝がその代表です。赤目四十八滝は国の名勝にも指定されています。渓谷沿いには遊歩道が整備されており、滝を巡りながら自然を楽しめるハイキングコースとして親しまれています。
回答者からは「滝が連続していて歩くだけで涼しく、観光地ほど混まないので静かに自然を満喫できるから」（30代女性／東京都）、「赤目四十八滝は、連続する大小さまざまな滝と渓谷の美しさが際立つ三重県の代表的な秘境で、長時間散策しても飽きない点が魅力で選びました。遊歩道を歩くごとに景色が変わり、深い山の中に入り込んだような感覚が味わえます。自然が豊かでマイナスイオンも感じられ、長期休みに体を動かしながらリフレッシュするには最適の場所です」（20代男性／愛媛県）、「大小さまざまな滝を一度に楽しめる景色に魅力を感じたから。森の中を歩きながら滝巡りができて、空気も澄んでいそうだと思った。日常から少し離れてリフレッシュできそうな場所だと感じたため選んだ」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
