「頼れる兄さん拓哉くん」ワンオクTaka、木村拓哉とのツーショット公開「本当に兄弟みたい」「撮影？」
人気バンドONE OK ROCKのボーカルを務めるTakaさんは12月18日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉さんとのツーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】Taka＆木村拓哉、豪華なツーショット
この投稿には、「最高の2人」「幸せだ」「本当に兄弟みたいですね」「木村くんから拓哉くん呼びへ 仲が深まっているんですね」との声が寄せられているほか、「撮影？？？」「何かの撮影かな？ピンマイク付いてる！楽しみ」「まさか木村さ〜んに出ちゃうとか？？」と考察するファンも見られました。
(文:勝野 里砂)
「本当に楽しい時間でした！」Takaさんは「頼れる兄さん拓哉くん。本当に楽しい時間でした！ ありがとうございます！」とつづり、写真を掲載しました。目を見開いた表情のTakaさんとポーズを決めている木村さんが写っています。非常に楽しそうな様子が伝わってくる1枚です。また、この写真は木村さんのInstagramにも投稿されており、木村さんは「今日は、久々に逢えた！めちゃくちゃ楽しい時間でした。Taka、ありがとう！」とコメントしています。
2人でかき氷専門店へ9月21日にも木村さんとのツーショットを公開していたTakaさん。2人で、東京都・台東区のかき氷専門店「ひみつ堂」を訪問したようです。Takaさんは木村さんの横で満面の笑みを浮かべていました。また、この写真は木村さんのInstagramにも投稿されており、木村さんは「今日は、久々に逢えた！めちゃくちゃ楽しい時間でした。Taka、ありがとう！」とコメントしています。多忙な2人ですが、今後も交流を深めてほしいですね。
