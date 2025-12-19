こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、デロンギのセラミックファンヒーターがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

De'Longhi (デロンギ) ファンヒーター カプスーラデスク HFX12D03-BG セラミックヒーター 足もと・手さき イタリアンデザイン 静音 コンパクト 独自グリッド設計 取り外し可能フィルター [サンドベージュ] デロンギファミリー登録で5年保証 4,980円 （45％オフ：12月19日23時59分まで） Amazonで見る PR PR

30.4dBの静音性で、仕事や勉強を妨げない快適な環境を実現！ デロンギの超コンパクトファンヒーターが期間限定で45％オフに！

騒音わずか30.4dBの静音設計と柔らかな暖気が特長のDe’Longhi（デロンギ）製「カプスーラ デスク セラミックファンヒーター」が、期間限定、Amazonで45％オフの5,000円切り大特価に！ 12月19日23時59分までですよ！

ホテルの室内と同等レベルの騒音レベル30.4dBという優れた静音性が魅力の同機。第三者試験によるお墨付きなので、買ってうるさかったということもありません。オンライン会議や集中作業中でも動作音が気になりにくく、デスクワークや勉強、趣味の時間を妨げないのはうれしいですね。

PTCセラミックヒーターを採用することで高い速暖性を実現。転倒時OFFスイッチや温度過昇防止装置も搭載しており、安全性にも配慮しています。

サーモスタットは設定温度に達すると自動停止し、不要な消費電力を抑制するのでお財布にも優しいですね。

小さな渦を生み出すことで柔らかな風で手足を包む、持ち運びやすいコンパクトデザインも◎

本体前面にはデロンギ独自のグリッド設計を採用。小さな渦を多数生み出すことで、直線的ではない穏やかな暖気を送り出し、冷えやすい手先や足元をやさしく温めます。風向の上下調整が可能なアジャスタブルグリッドにより、使用シーンに合わせた送風が可能。

重さが0.95kgとコンパクト設計のため、デスク上でも床置きでも設置しやすく、持ち運びも容易です。丸みを帯びたスクエア形状とサーモスタットノブのアクセントは、インテリアとしてもいい感じ。背面には取り外し可能なフィルターを備え、日常のお手入れも簡単ですよ。

＞＞デロンギのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月19日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

