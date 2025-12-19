¡Ö¥È¥è¥¿¶å½£¤é¤·¤¤Áö¤ê¸«¤»¤ë¡×ÍèÇ¯¸µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡¡Î¦¾åÉô¤¬Æþ¾Þ¤Ø·è°Õ¤ÎÁÔ¹Ô²ñ
¡¡ÍèÇ¯¸µÆü¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£Î¦¾åÉô¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤ÎÆ±¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶ä¥á¥À¥ë¤Î¿¹²¼¹°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥È¥è¥¿¶å½£¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ï17Ç¯Ï¢Â³24²óÌÜ¡£2013¡¢14Ç¯¤Î2°Ì¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï23°Ì¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£70²óÌÜ¤Îº£²ó¤ÏÆþ¾Þ·÷Æâ¤Î8°Ì°ÊÆâ¤¬ÌÜÉ¸¡£
¡¡ÁÔ¹Ô²ñ¤Ï16Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿½¾¶È°÷300¿Í¤òÁ°¤Ë¿¹²¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£1Ç¯´Ö¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÁíÌ³Éô¤Î½¾¶È°÷¤¬±þ±çÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¡ÖºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÉô°÷¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÁíÌ³Éô¤ÎÅÄÅç¸øÂÀÏº¡Ê23¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡ÖÀ¼±ç¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤ÆÎÏ¤¬½Ð¤¿¡£Áö¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÃæ»³Íº²ð¡Ë