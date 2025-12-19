¹ë²ÚÊÛÅö¤ò»£±Æ¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬ÏÃÂê¤Î¿¥ÅÄÍµÆó​​​​​​​¡£¼Ì¿¿¤Ï2012Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖTHE LAST TV ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·º»ö¤ÈºÇ¸å¤ÎÆñ»ö·ï¡×DVD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥óHP¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡­à¿Íµ¤±Ç²è²½ºîÉÊ­á¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ø¼ç±éÇÐÍ¥¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿­àº¹¤·Æþ¤ì­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Íè½©¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ N.E.W.¡×¸ø¼°X¤¬¡Öº£Æü¤Ï¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÀÄÅç½Óºî¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¡Öµ­Ç°¤¹¤Ù¤­º£Æü¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï­àÀÄÅç½Óºî º¹¤·Æþ¤ìÊÛÅö­á¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¡ÖÀÄÅç½Óºî¡×¤ÎßñÅÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ë²ÚÊÛÅö¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½Õ´¬¤­¤Ë¤â¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÃí¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÍÙ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ØÀÄÅç½Óºî¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¿è¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¸½¾ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Í!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú ¤µ¤¹¤¬ÀÄÅç¤µ¤ó¡×¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¾Æ°õÉÕ¤­¡ª¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡Ä¡ªËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£