¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÃË»Ò¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITAS¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç±ÉÍÜ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÎÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ï11·î¡¢VITAS¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Áª¼ê¤Î±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4Æü¤ËÆ±¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ß¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô75Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÚÆù·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥È¥ì¥Ö¥í¥°¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤ÆÌó1»þ´ÖÈ¾¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤ß¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï±óÀ¬»þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë±ÉÍÜÀÝ¼èË¡¤ä¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÅÁ¼ø¡£ÈèÏ«²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë²ÌÊª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¥·¡¼¥óÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë³èÍÑË¡¡¢Èò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥È¥ì¥Ö¥í¥°¤µ¤ó¤Ï¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¡¢¶¯¹ë¤Î½çÂç½Ð¿È¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¡¼¥«¥¹·àÃÄ¡Ö¥·¥ë¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥½¥ì¥¤¥æ¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿·ÐÎò¤â»ý¤Ä¡£3000¡Á5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄó¾§¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂ¦Å¾¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤Î¼è¤êÊý¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö14¡×¤òÇØÉé¤¦ËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¹¥Êª¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£