KARAの知英（31）が19日、都内で、ショートドラマアプリKantaのオリジナル作品「退職やめてキスしない？」の公開記念イベントに出席した。自分の仕事量が増えないよう、同僚の退職を恋で阻止しようとするオフィスラブコメディーで同日配信開始。

知英は、ショートボトムに、ゴールドで縁取られたジャケットの”オフィスコーデ”で登場し、「どうしようかと悩んだんですけど、今日は作品を皆さんの前で披露する場なので、特別なオフィスルックにしたいと思い、こういう短いスカートに、キラキラしたジャケットを合わせました。スペシャルオフィスルックです」と話した。

サンタコーデで登壇した景井ひなと恋愛トークも繰り広げた。同僚との恋愛について聞かれると、知英は「毎日顔合わせてたら、恋に落ちる人はいると思う。私も落ちるんじゃないかと思う」。景井が「私はナシ派です。別れた時のことを考えると…」と言うと、「別れた時のことを考えてなかった」と苦笑いした。

恋愛について、知英は「自分が好きになる方。自分が好きにならないと続いていかない。気に入った人がいたら、ご飯行く？ とかアピールすると思う。相手が何もなさそうだったらあきらめるとかありますけど、ちょっとでもあればよし！ と」と明かした。