¡¡ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê¤Ò¤í¤ä¡ËÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÂçËã»ö·ï¤Ç£±£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡Êµá·º¡¦¹´¶Ø·º£±Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ïº£Ç¯½é¤á¤«¤éÆâÄåÁÜºº¡¢£¹·î¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£··î¡¢´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±µï¤Î£²£°Âå½÷À¤â¶¦Æ±½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë¶É£²¿Í¤È¤âÉÔµ¯ÁÊ¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢ÂáÊá»þ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿´¥ÁçÂçËãÌó£°¡¦£´¥°¥é¥à¤ÎÃ±ÆÈ½ê»ý¤ÇºÆÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î£±·ï¤ÎËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î¤³¤ÎÂçËã¤Îà°ò¤Å¤ëá¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÍ§¿Í¤ÎÇÐÍ¥¡Ê£²£µ¡Ë¤È¡¢£²£°Âå¤ÎÀ¶ÁÝ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤â¶¦Æ±½ê»ý¤ÇÂáÊá¡££²¿Í¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤ÎÂáÊá£²ÆüÁ°¤ËÀ¶¿åÂð¤òË¬¤ì¡¢Í§¿ÍÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·Ù»ëÄ£¤¬½ÐÆþ¤ê¤ò£µ²ó°Ê¾å³ÎÇ§¡½¡½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÛ¤¦¤¿¤á½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇä¿Í¤«¤é¹ØÆþ¤·Âå¶â¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¡£¤«¤¿¤äÍ§¿ÍÇÐÍ¥¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¨Æü·ë¿³¤·¤¿¤µ¤ë£¸Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÃÎ¿Í¡×¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸¡»¡´±¤Î»ØÅ¦¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÈÃÎ¿Í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¸¡º÷¤·¤¿£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸ÂçËã¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡££¹·î£±Æü¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤«¤é¶â¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢ÃÎ¿Í¤¬Çä¿Í¤«¤é¹ØÆþ¡£»È¤Ã¤¿»Ä¤ê¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂçËã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î·»¤ÇÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¾°Ìï¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡¢¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤â¤È¤â¤È¾°Ìï¤¬Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¡Ö£³¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃÎ¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òº£¸å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«·»Äï¤ÇÏÃ¤·¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¾°Ìï¤Ï´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ËÍí¤àÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ë¡¤ÎºÛ¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤À¤±¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ¾Ó¤ÎÄï¤ò·»¡¦¾°Ìï¤¬¼«Âð¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢Æ±µï¿Í¤È£²¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£