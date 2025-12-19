メインシナリオ・・・16日に9月17日以来の安値水準となる1.3730カナダドル（以後、単位省略）まで一時下落したあと、下げ渋っている。8月29日・9月17日の安値1.3727や8月7日の安値1.3722を割り込むことに失敗した格好になっており、一目均衡表の転換線の1.3801を上抜き、11日の高値1.3823も上抜けば、10日の高値1.3872を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、基準線の1.3931や雲の下限の1.3934が上値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、16日の安値1.3730や8月29日・9月17日の安値1.3727を下抜き、8月7日の安値1.3722も割り込めば、7月23日の安値1.3576や7月3日の安値1.3557、6月16日の安値1.3540を試す可能性がある。



