2025年シーズンは、日本ハム・新庄剛志監督の“代名詞”にもなった2ランスクイズが5月13日のオリックス戦、8月5日の西武戦と相次いで成功し、昨年同様、“新庄マジックさく裂”と話題を呼んだ。奇策はそれなりに成算があっても、裏目に出るケースが多いのも事実。奇策に笑った人、泣いた人を振り返ってみたい。【久保田龍雄/ライター】

日本シリーズに行く準備をします

まずは冒頭でも触れた新庄監督から紹介しよう。

シーズン2位の日本ハムは、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージでオリックスに連勝し、2年連続のファイナルステージに進出するも、第1戦、第2戦とソフトバンクに連敗し、アドバンテージを含めて0勝3敗と後がなくなった。

だが、新庄監督は「4つ勝ったらね、またドラマ起こるんで、これもまた面白い」と崖っぷちからの大逆襲を誓うと、第3戦を6対0、第4戦を9対3と大差で連勝、10月19日の第5戦も、積極果敢な攻撃でソフトバンクを圧倒する。

最初の見せ場は、内野ゴロと犠飛で2点を先制した直後の4回2死一塁だった。万波中正がカウント0−2からの3球目という難しいシチュエーションでヒットエンドランの奇襲を成功させ、左前安打で一、三塁とチャンスを広げる。次打者・矢沢宏太もバットを折りながら右越えタイムリー二塁打で続き、貴重な3点目を挙げた。

さらに5回には清宮幸太郎の右越え二塁打で2点を追加し、なおも1死二、三塁のチャンスで、田宮裕涼が意表をつき、2球連続で2ランスクイズを試みる。1球目はファウルになったが、2球目を「気持ちで決めました」と投前に転がした。二塁走者・清宮は本塁タッチアウトになり、2ランにはならなかったものの、5点リードからなおも“お家芸”でダメを押す“新庄劇場”で、6対0と突き放した。

7対1の快勝で、CS史上初の0勝3敗からの3連勝を実現した日本ハムは、翌20日の最終決戦では1対2と惜敗、あと1歩で日本シリーズ進出を逃した。だが、新庄監督は「来年は断トツに優勝して、日本シリーズに行く準備をします」とキッパリ。監督就任5年目の総決算となる2026年シーズンでも、どんなマジックが飛び出すか注目される。

中日は何をやってくるかわからない

9回2死満塁のサヨナラ機に意表をつくセーフティバントを試みたのが、中日・山本泰寛だ。

4月30日の阪神戦、中日は4対4の9回裏、細川成也の左前安打を足場に、2つの犠打と申告敬遠を含む2四球で2死満塁のチャンスをつくった。

そして、次打者・山本は、桐敷拓馬の初球を空振りしたあと、「確率が高いのを僕が選択しました」と2球目の149キロ真ん中ストレートを狙い、まさかのセーフティバントを敢行する。

しかし、一塁側に転がった打球は桐敷の守備範囲となり、投ゴロの本塁封殺で一瞬にしてチャンスは潰えた。

これにはベンチの井上一樹監督も「ビックリしましたね」と目を白黒させたが、「でも、ヤス（山本）のことを責めるつもりはない。常に打席に入ったときは、視野を広く持ちなさいよということを徹底して言っている。それでいけると思ったときは敢行しなさいと言っている。そこに対して”何をしているんだ”と言うことは一切ありません」とフォローした。

この奇策について、ネット上でも「同点九回裏二死満塁でバント。セーフティ? 生まれて初めて見た」「1イニング3バントって何だ?」など驚きの声が相次ぎ、複数の関連ワードがトレンド入りした。

結果は失敗に帰したが、阪神内野陣がバントをまったく警戒せず、定位置を守っていたことを考えると、左腕の桐敷が投球後に移動する一塁側ではなく、三塁側に転がしていれば、サヨナラバントが決まっていた可能性もあった。

6月28日の広島戦でも、1点を追う9回2死一、三塁のチャンスに、三塁走者・尾田剛樹が本盗に失敗し、そのままゲームセットという珍しい幕切れが賛否両論を呼んだ。

山本のセーフティバント同様、奇策が裏目に出た形だが、「中日は何をやってくるかわからない」と相手チームにイメージさせたことが、3年連続最下位からの4位浮上につながったと言えるかもしれない。

プロ8年目の開花

「伝統の一戦」でプロ初の4番に起用され、ファンを驚かせたのが、巨人の捕手・岸田行倫だ。

8月30日に甲子園で行われた阪神戦、阿部慎之助監督は、負傷からの復帰後、12試合4番を打っていた岡本和真を3番に上げ、前々日は6番、前日は5番だった岸田を球団の「第96代4番打者」に抜擢した。

開幕から出場64試合で、打率.278、6本塁打、30打点と好調を持続し、阪神戦10試合で打率.320の“虎キラー”ぶりが買われた形だ。

試合前のスタメン発表で「4番・岸田」がコールされると、阪神ファンも驚いてざわめき、ネット上でも「きっしー四番かよ」「見間違いかと思った」「阿部監督、面白いことするな！」といった驚きの声が相次いだ。

当日に聞かされたという岸田は「ちょっとびっくりはしましたけど、あまり意識せずに（打席に）入りました」と平常心で試合に臨む。

4番としての初打席は、1点ビハインドの2回、先頭打者として高橋遥人の内角高めのスライダーに詰まりながらも、中前安打を放った。

1対1で迎えた3回2死一塁の2打席目も右前に2打席連続の安打を放つと、1対2の5回2死一、二塁の3打席目も左翼線に同点タイムリー二塁打を放ち、初4番で猛打賞を達成した。

岸田は以後3試合続けて4番を務め、87試合で打率.293、8本塁打、39打点の好成績（本塁打と打点はキャリアハイ）を残した。

開幕前は甲斐拓也のFA加入で出番が減るとみられていた2番手捕手が、強力ライバルの加入に刺激を受け、プロ8年目の開花を果たすのも、野球の面白さである。

