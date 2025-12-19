俳優・福本莉子さんが『HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT』の完成報告イベントに登壇しました。

【写真を見る】【福本莉子】羽田空港に“超巨大ゴジラ”誕生 「ゴジラ関係のお仕事待ってます」





日本のエンターテイメントを、羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクト。全長約40m、高さ約9mの超巨大ゴジラモニュメントが今月20日から、羽田空港第3ターミナルにて公開されます。

福本さんは、羽田空港での思い出について、“海外旅行の時に、3日前くらいからパッキングして。空港にも余裕を持って3時間くらい前に「よし！」って気持ちで着いたんですけど、保安検査の前でネックピローを忘れてることに気付いた。海外旅行で1番大事じゃないですか！”と、当時の状況を思い出し、焦ったように語りました。









『ゴジラ・ザ・ライド』シリーズ アンバサダーの福本さんは、“まさか出発ロビーに、世界最大級のゴジラが設置されたというのは本当に驚きました”と笑顔。









本プロジェクトについて、“初代ゴジラがベースになっているということで、ほぼ実寸大を見ることができる。それが羽田空港で間近で見れるなんてすごく嬉しい。出発前に、ゴジラに挨拶したくなりますね。「行ってきまーす！」って、習慣になったらまた楽しいなと思います”と、ハツラツと語りました。









そして、“ゴジラとのご縁も感じているので、これからもゴジラ関係のお仕事、待ってます！”と、お茶目におねだりして、笑いを誘いました。



【担当：芸能情報ステーション】