ナインティナイン岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。食道がんと喉頭がんで今年4月から芸能活動を休止して闘病中のお笑いコンビ、とんねるず石橋貴明（64）と食事に行ったと明かした。

石橋は待ち合わせ時間の午後6時半よりも先に到着しており、注文もせずに1人で待っていたという。岡村が「元気そうで何よりです」と語りかけ、いろいろな話をしたという。「ちょっと痩せてんねんけど、顔色も全然いいし。俺が思ってたよりは全然元気」と石橋の現在の姿を見た感想を語った。

さらに「『こんなに食べられないんだよ、岡村』って言わはって。その時はドリンクだけ頼んで、食事はたのめへんかった。ドリンクだけ飲んで。『岡村、近くに行きつけの中華があるから、そこ行かない？』って。おしゃれなやつしかなかったから」と状況を説明。その後、個室のお店から中華料理店に移動した。

「最近、食べられるにようになったって言って。量はそんなに食べないけど。前菜もマーボー豆腐も。四川のやつだったんだけど、辛さを抑えて」と語った。

その後「結局、3軒行きました。そこでシャンパン飲んで。こうやった、ああやったってお話しさせてもらって。お元気そうでよかった。まだ完全じゃないって言ってましたけど。本当に元気そうですごくよかったなと。お笑いの話しかり、健康の話しかり、いろんな話をしまして。1時か2時ぐらいまで」と語った。