　日本サッカー協会(JFA)は19日に都内で記者会見を行い、日本代表や“ロス五輪世代”U-21日本代表、日本女子代表(なでしこジャパン)など各カテゴリーの2026年スケジュールを発表した。

　来年6月に開幕する北中米ワールドカップ出場を決めた日本代表は、同年3月に最後の活動でイングランド遠征を実施。31日にはウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦することが発表されている。北中米W杯は6月11日に開幕し、決勝は7月19日。日本は6月15日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。

　ロス五輪を目指すU-21日本代表は、年明け1月からAFC U23アジアカップに参戦。五輪本大会につながる予選ではないが、2度目の五輪出場を狙う大岩剛監督のもと、本格的な公式大会参戦となる。

　なでしこジャパンは3月にオーストラリアで開催されるAFC 女子アジアカップに出場する。27年ブラジル女子W杯のアジア最終予選も兼ねており、上位6か国が出場権を獲得。さらに28年ロス五輪2次予選にもなっており、グループリーグを突破した上位8か国が最終予選に出場できる。

【2026日本代表スケジュール】

▼日本代表

[国際親善試合]

3月vs未定(開催地未定)

3.31vsイングランド(ロンドン/ウェンブリー・スタジアム)

[キリンチャレンジカップ]

5.31vs未定(国立競技場)

[FIFA 北中米ワールドカップ]

(6.11〜7.19、アメリカ、カナダ、メキシコ)

[キリンチャレンジカップ]

9.24vs未定(キューアンドエースタジアムみやぎ)

9.28vs未定(エディオンピースウイング広島)

[キリンカップサッカー]

10.1vs未定(横浜国際総合競技場)

10.5vs未定(国立競技場)

[FIFAインターナショナルウィンドウ]

(11.9〜11.17)

[トレーニングキャンプ]

(12.26〜12.31、国内・開催地未定)

▼U-21日本代表

[AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026]

(1.6〜1.24、サウジアラビア)

[海外遠征]

(3.23〜31、開催地未定)

(6月、開催地未定)

[第20回アジア競技大会]

(9月/10月、愛知、岐阜、静岡、大阪)

[海外遠征]

(11.9〜11.17、開催地未定)

▼U-19日本代表

[海外遠征]

(3.23〜3.31、開催地未定)

(5月/6月、開催地未定)

(6月、開催地未定)

[AFC U20アジアカップ予選]

(8.31〜9.6、開催地未定)

[海外遠征]

(11.9〜11.17、開催地未定)

[国内活動]

(12月、開催地未定)

▼U-18日本代表

[Jヴィレッジカップ]

(3.13〜3.16、福島/Jヴィレッジ)

[海外遠征]

(10月、開催地未定)

[国内活動]

(12月、開催地未定)

▼U-17日本代表

[Balcom BMW CUP]

(2.18〜2.23、広島)

[海外遠征]

(3月、開催地未定)

[AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026]

(5.7〜5.24、サウジアラビア)

[海外遠征]

(7月、開催地未定)

[国内活動]

(9月、開催地未定)

[海外遠征]

(9月/10月、開催地未定)

[FIFA U-17ワールドカップ カタール2026]

(開催時期未定、カタール)

▼U-16日本代表

[アルガルベカップ]

(2.10〜2.18、ポルトガル)

[モンテギュー国際大会]

(3.29〜4.7、フランス)

[トレーニングキャンプ]

(5月、国内・開催地未定)

[U-16インターナショナルドリームカップ2026JAPAN]

(6.3〜6.7、福島/Jヴィレッジ)

[海外遠征]

(8月、開催地未定)

[トレーニングキャンプ]

(10月、国内・開催地未定)

[海外遠征]

(11月、開催地未定)

[トレーニングキャンプ]

(12月、国内・開催地未定)

▼U-15日本代表

[海外遠征]

(5.19〜5.24、クロアチア)

(7月、開催地未定)

(11月、開催地未定)

▼なでしこジャパン

[AFC 女子アジアカップ オーストラリア2026]

(3.1〜3.21、オーストラリア)

[海外遠征]

(4.7〜4.20、開催地未定)

[国際親善試合]

6.6vs未定(開催地未定)

[第20回アジア競技大会]

(9月/10月、愛知、岐阜、静岡、大阪)

[海外遠征]

(10.5〜10.15、開催地未定)

[FIFAインターナショナルウィンドウ]

(11.24〜12.5)

▼U-20日本女子代表

[トレーニングキャンプ]

(2.23〜2.26、千葉/JFA夢フィールド)

[AFC U20女子アジアカップ タイ2026]

(4.2〜4.18、タイ)

[海外遠征]

(6.1〜6.11、開催地未定)

[FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026]

(9.5〜9.27、ポーランド)

▼U-17日本女子代表

[WU17 Portugal Preparation Tournament]

(1.17〜1.29、ポルトガル)

[AFC U17女子アジアカップ 中国2026]

(4.30〜5.17、中国)

[トレーニングキャンプ]

(6月、国内・開催地未定)

[FIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ2026]

(開催時期未定、モロッコ)

▼U-16日本女子代表

[トレーニングキャンプ]

(2.16〜2.19、岡山/岡山県美作ラグビー・サッカー場)

[モンテギュー国際大会]

(3.28〜4.5、フランス)

[トレーニングキャンプ]

(9月、国内・開催地未定)

▼U-15日本女子代表

[海外遠征]

(開催時期未定、開催地未定)