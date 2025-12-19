日本代表各カテゴリー2026年スケジュール決定! A代表は6月北中米W杯へ最終調整…“ロス世代”U-21日本代表は1月U23アジア杯へ
日本サッカー協会(JFA)は19日に都内で記者会見を行い、日本代表や“ロス五輪世代”U-21日本代表、日本女子代表(なでしこジャパン)など各カテゴリーの2026年スケジュールを発表した。
来年6月に開幕する北中米ワールドカップ出場を決めた日本代表は、同年3月に最後の活動でイングランド遠征を実施。31日にはウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦することが発表されている。北中米W杯は6月11日に開幕し、決勝は7月19日。日本は6月15日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。
ロス五輪を目指すU-21日本代表は、年明け1月からAFC U23アジアカップに参戦。五輪本大会につながる予選ではないが、2度目の五輪出場を狙う大岩剛監督のもと、本格的な公式大会参戦となる。
なでしこジャパンは3月にオーストラリアで開催されるAFC 女子アジアカップに出場する。27年ブラジル女子W杯のアジア最終予選も兼ねており、上位6か国が出場権を獲得。さらに28年ロス五輪2次予選にもなっており、グループリーグを突破した上位8か国が最終予選に出場できる。
【2026日本代表スケジュール】
▼日本代表
[国際親善試合]
3月vs未定(開催地未定)
3.31vsイングランド(ロンドン/ウェンブリー・スタジアム)
[キリンチャレンジカップ]
5.31vs未定(国立競技場)
[FIFA 北中米ワールドカップ]
(6.11〜7.19、アメリカ、カナダ、メキシコ)
[キリンチャレンジカップ]
9.24vs未定(キューアンドエースタジアムみやぎ)
9.28vs未定(エディオンピースウイング広島)
[キリンカップサッカー]
10.1vs未定(横浜国際総合競技場)
10.5vs未定(国立競技場)
[FIFAインターナショナルウィンドウ]
(11.9〜11.17)
[トレーニングキャンプ]
(12.26〜12.31、国内・開催地未定)
▼U-21日本代表
[AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026]
(1.6〜1.24、サウジアラビア)
[海外遠征]
(3.23〜31、開催地未定)
(6月、開催地未定)
[第20回アジア競技大会]
(9月/10月、愛知、岐阜、静岡、大阪)
[海外遠征]
(11.9〜11.17、開催地未定)
▼U-19日本代表
[海外遠征]
(3.23〜3.31、開催地未定)
(5月/6月、開催地未定)
(6月、開催地未定)
[AFC U20アジアカップ予選]
(8.31〜9.6、開催地未定)
[海外遠征]
(11.9〜11.17、開催地未定)
[国内活動]
(12月、開催地未定)
▼U-18日本代表
[Jヴィレッジカップ]
(3.13〜3.16、福島/Jヴィレッジ)
[海外遠征]
(10月、開催地未定)
[国内活動]
(12月、開催地未定)
▼U-17日本代表
[Balcom BMW CUP]
(2.18〜2.23、広島)
[海外遠征]
(3月、開催地未定)
[AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026]
(5.7〜5.24、サウジアラビア)
[海外遠征]
(7月、開催地未定)
[国内活動]
(9月、開催地未定)
[海外遠征]
(9月/10月、開催地未定)
[FIFA U-17ワールドカップ カタール2026]
(開催時期未定、カタール)
▼U-16日本代表
[アルガルベカップ]
(2.10〜2.18、ポルトガル)
[モンテギュー国際大会]
(3.29〜4.7、フランス)
[トレーニングキャンプ]
(5月、国内・開催地未定)
[U-16インターナショナルドリームカップ2026JAPAN]
(6.3〜6.7、福島/Jヴィレッジ)
[海外遠征]
(8月、開催地未定)
[トレーニングキャンプ]
(10月、国内・開催地未定)
[海外遠征]
(11月、開催地未定)
[トレーニングキャンプ]
(12月、国内・開催地未定)
▼U-15日本代表
[海外遠征]
(5.19〜5.24、クロアチア)
(7月、開催地未定)
(11月、開催地未定)
▼なでしこジャパン
[AFC 女子アジアカップ オーストラリア2026]
(3.1〜3.21、オーストラリア)
[海外遠征]
(4.7〜4.20、開催地未定)
[国際親善試合]
6.6vs未定(開催地未定)
[第20回アジア競技大会]
(9月/10月、愛知、岐阜、静岡、大阪)
[海外遠征]
(10.5〜10.15、開催地未定)
[FIFAインターナショナルウィンドウ]
(11.24〜12.5)
▼U-20日本女子代表
[トレーニングキャンプ]
(2.23〜2.26、千葉/JFA夢フィールド)
[AFC U20女子アジアカップ タイ2026]
(4.2〜4.18、タイ)
[海外遠征]
(6.1〜6.11、開催地未定)
[FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026]
(9.5〜9.27、ポーランド)
▼U-17日本女子代表
[WU17 Portugal Preparation Tournament]
(1.17〜1.29、ポルトガル)
[AFC U17女子アジアカップ 中国2026]
(4.30〜5.17、中国)
[トレーニングキャンプ]
(6月、国内・開催地未定)
[FIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ2026]
(開催時期未定、モロッコ)
▼U-16日本女子代表
[トレーニングキャンプ]
(2.16〜2.19、岡山/岡山県美作ラグビー・サッカー場)
[モンテギュー国際大会]
(3.28〜4.5、フランス)
[トレーニングキャンプ]
(9月、国内・開催地未定)
▼U-15日本女子代表
[海外遠征]
(開催時期未定、開催地未定)
