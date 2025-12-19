森保J、W杯直前5.31に国立壮行試合が決定!! 来年9月・10月の日程&会場も発表
日本サッカー協会(JFA)は19日、来年5月31日に国立競技場でキリンチャレンジカップを行うことが決まったと発表した。北中米W杯を目前に控えるなか、国内での壮行試合となる。
日本代表は来年3月31日、イングランド・ウェンブリーでイングランド代表との国際親善試合を実施。26〜28日ごろにも欧州でテストマッチを行うとみられ、来年の3試合目がこの壮行試合になりそうだ。
あわせて北中米W杯後の試合日程も発表され、9月24日キューアンドエーススタジアム宮城、同28日にエディオンピースウイング広島でキリンチャレンジカップを行うことが決定。また10月1日に横浜国際総合競技場、同5日に国立競技場でキリンカップを行うこととなった。FIFAは2026年以降、9月・10月の国際Aマッチデーを接続させており、立て続けに4試合が行われる大型シリーズとなる。
【2026日本代表スケジュール】
▼日本代表
[国際親善試合]
3月vs未定(開催地未定)
3.31vsイングランド(ロンドン/ウェンブリー・スタジアム)
[キリンチャレンジカップ]
5.31vs未定(国立競技場)
[FIFA 北中米ワールドカップ]
(6.11〜7.19、アメリカ、カナダ、メキシコ)
[キリンチャレンジカップ]
9.24vs未定(キューアンドエースタジアムみやぎ)
9.28vs未定(エディオンピースウイング広島)
[キリンカップサッカー]
10.1vs未定(横浜国際総合競技場)
10.5vs未定(国立競技場)
[FIFAインターナショナルウィンドウ]
(11.9〜11.17)
[トレーニングキャンプ]
(12.26〜12.31/国内・開催地未定)
