スパークス・グループ<8739.T>が無限責任組合員をつとめる日本モノづくり未来投資事業有限責任組合傘下のＡＲＴＳ－４（東京都港区）がこの日の取引終了後、澤藤電機<6901.T>の完全子会社化を目的にＴＯＢを実施すると発表した。



完全子会社化によりスパークスの投資先ネットワーク及び知見を最大限に活用することで沢藤電の企業価値向上を図るのが狙い。ＴＯＢ価格は１３０３円で、買い付け予定数は３００万７８３５株（下限１５６万９６００株、上限設定なし）、買付期間は１２月２２日から２６年２月９日までを予定している。ＴＯＢ成立後、沢藤電株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１２月１９日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、沢藤電は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS