大谷翔平の月別成績に基づき、打撃の総合指標であるＯＰＳ（出塁率＋長打率）を基準とした活躍ランキングを作成した。なお、３月と４月の数値は合算して算出している。

第１位は５月である。この月のＯＰＳは１．１８６という驚異的な数値を記録した。月間で１５本の本塁打を量産し、打点も２７を数えるなど、シーズン中で最も圧倒的なパフォーマンスを見せた時期と言える。

第２位は９月である。ＯＰＳは１．１３９を記録した。打率も３割を超え、１０本の本塁打を放つなど、シーズン最終盤の勝負どころで再び打撃の状態を最高潮にまで引き上げた。

第３位は８月である。ＯＰＳは１．０４０であった。打率は９月と同じく．３０９と高く、安定感のある打撃でチームの攻撃を支えた。

第４位は３・４月である。合算したＯＰＳは０．９４２となった。開幕からの期間で７本の本塁打を放ち、打率も．２８８と安定したスタートを切っていたことがわかる。

第５位は６月である。ＯＰＳは０．９３３であった。１７打点を挙げ、勝負強さを見せた一方で、打率は．２７４と他の上位月と比較するとやや控えめな数字にとどまった。

第６位は７月である。ＯＰＳは０．８２６であった。この月は９本の本塁打を放って長打力を見せつけたものの、打率が．２０４と低迷したため、総合的な貢献度を示す指標では最も低い順位となった。

※2025年12月19日現在の情報を元に執筆している

