こんがり焼けた皮にジューシーな肉がたまらない！「皮パリローストチキンキャロットラペ添え 」
クリスマスなどの特別なお祝いの日には、骨付きチキンをひとり1本、どん！がうれしい。でも、それだけじゃ「デパ地下のキラキラとした料理」にはかないません。そこで、彩りバツグンのつけ合わせや、ハーブをあしらうなど、ちょっとした工夫で、デパ地下おかずみたいにスタイリッシュに見せるコツを伝授します。食卓にさらなる華を添える「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。
前日夜にたれにつけ込んでおけば、あとは焼くだけ！
【材料・2人分】＊1人分447kcal／塩分1.7g
・とり骨つきもも肉・・・ 2本（約650g）
■A
└にんにく（潰したもの）・・・ 2片分
└オリーブ油 ・・・大さじ2
└あればローズマリー・・・ 4〜5枝（またはローリエ1〜2枚）
・ブロッコリー ・・・1/3個（約100g）
・にんじん ・・・1本
■B
└レモン汁 ・・・小さじ2
└オリーブ油 ・・・大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
塩 こしょう
【作り方】
1．とり肉は厚手のポリ袋に入れて塩小さじ2/3、こしょう少々をしっかりもみ込む。Aを加えて袋の上からもんでなじませ、冷蔵室に8時間以上おく。
2．ブロッコリーは小房に分ける。にんじんは皮むき器で薄く削ってボウルに入れ、Bを加えてあえる。
3．フライパンに1を汁ごと、皮目を下にして入れ、周囲にブロッコリーを並べて中火にかける。肉にオーブン用ペーパーをフライパンからはみ出さないようにかぶせ、水を入れた鍋をのせておもしにする。肉の皮目がこんがりするまで6〜7分焼く。
4．おもしとペーパーをはずして肉の上下を返し、ブロッコリーとにんにくはさっと炒めて取り出す。弱火にしてふたをし、3〜4分蒸し焼きにして肉に火を通す。ふたを取り、上下を返して中火にし、皮目がパリッとするまで1〜2分焼く。器に盛って好みでローズマリーを飾り、ブロッコリーとにんじんを添える。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
＊ ＊ ＊
つけ合わせのにんじんは、バターと砂糖で煮込むグラッセにして添えることも多いですよね。でも、デパ地下風に仕上げるなら断然、フランスの家庭料理の定番・キャロットラペ！ オリーブオイルとレモン汁＆塩のシンプルな味わいが、肉のうまみをより引き立ててくれますよ。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々