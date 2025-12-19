乃木坂46の公式TikTokが更新され、池田瑛紗がレゼに扮したコスプレ姿でダンスする動画が披露された。

【動画】本気のコスプレで”レゼダンス”を踊る乃木坂46の池田瑛紗

■池田瑛紗「レゼダンスができて嬉しいです ぜひ、見てください」

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するヒロイン、レゼ。雨宿りの最中に主人公・デンジと運命な出会いを果たすミステリアスな少女、レゼ。カフェ「二道」でアルバイトをしている。清潔感溢れるノースリーブの襟付き白シャツに軽やかなショートパンツ、そしてニーハイソックスが特徴的。池田は、この難易度の高いスタイルを着こなし「レゼダンスができて嬉しいです ぜひ、見てください byテレサ」とコメント。『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌、米津玄師の「IRIS OUT」に合わせて、しなやかなダンスを見せた。

SNSには「実写版があったらレゼ役はテレパンで！」「こんなん池田テレゼやん」「破壊力エグい」「テレゼしか勝たん」「美の悪魔」「女神降臨」と絶賛するコメントが寄せられている。

■“レゼダンス”アニメーション動画にも注目集まる

米津玄師は、自身のXにレゼダンスのアニメーション動画を公開。この「IRIS OUT」の旋律に合わせてアニメーションの中のレゼが見せる独特のリズムやしなやかなダンスをみごとに再現した池田の表現力の高さが注目されている。