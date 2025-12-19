来週の決算発表予定 Ｊフロント、クスリアオキ、しまむらなど (12月22日～26日)
■12月22日～26日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●12月22日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<3160> 大光 [東Ｓ]
<3333> あさひ [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] ★
●12月23日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]
●12月24日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<4465> ニイタカ [東Ｓ]
<7624> ＮａＩＴＯ [東Ｓ]
<9976> セキチュー [東Ｓ]
●12月25日―――――――――――― 10銘柄 発表予定
<2796> ファマライズ [東Ｓ]
<3321> ミタチ産業 [東Ｓ]
<3549> クスリアオキ [東Ｐ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<6664> オプトエレ [東Ｓ]
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ]
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東Ｐ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]
●12月26日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2742> ハローズ [東Ｐ]
<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ]
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<3050> ＤＣＭ [東Ｐ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ]
<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ]
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<8011> 三陽商 [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
<9651> 日本プロセス [東Ｓ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
株探ニュース